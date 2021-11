Jogo Beneficente de Airsoft arrecadou 375 quilos de alimentos para a Campanha Natal Solidário

Foi realizado no domingo, 14 de novembro, no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista, o recinto da Festa do Leite, o Jogo Beneficente de Airsoft entre McCoy e Hatfield 2 – O acerto de contas. A atração, que reuniu centenas de jogadores, arrecadou 259 itens, com aproximadamente 375 quilos de alimentos, que foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Segundo Roselara Goreti de Castro, que preside o Fundo Social, todas as contribuições para a Campanha Natal Solidário são muito bem-vindas. “Agradecemos aos organizadores do jogo beneficente, bem como todos os competidores que fizeram suas doações. Em nome das famílias que serão atendidas o nosso muito obrigado”, frisou.

As pessoas físicas ou empresas que quiserem colaborar com a campanha podem se dirigir ao Fundo Social, no Ciac, que fica localizado na Praça Cônego Joaquim Alves. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3761-1644.

Fonte: Prefeitura de Batatais