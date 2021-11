174 ipês brancos foram plantados no Jardim Mariana em homenagem as vítimas da Covid-19 em Batatais

Na manhã desta quinta-feira, 18 de novembro, foi realizado o plantio de 174 mudas de ipê branco em uma das áreas verdes do Jardim Mariana. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Sindicato Rural, com o Programa Jovem Agricultor do Futuro e Usina Batatais, buscou homenagear todas as vítimas da Covid-19 em nosso município.

O Prefeito Juninho Gaspar fez questão de estar presente e também participar do plantio. “É um ato simbólico de homenagem, mas de grande significado. Que as famílias que perderam seus entes queridos durante a pandemia recebam nossos sentimentos mais uma vez e a homenagem através destas árvores que com certeza vão embelezar o nosso meio ambiente”, ressaltou.

Participaram também do momento do plantio, o Vice-prefeito Dr. Ricardinho, o presidente da Câmara, Julio Eduardo Marques Pereira, os vereadores Marilda Covas e Sebastião Santana Júnior, o Secretário de Meio Ambiente Lucas Camargo Tofetti e o Presidente do Sindicato Rural André Scavazza Bianco.

Fonte: Prefeitura de Batatais