Evento na Escola Esther Vianna reuniu poesia, música e lançamento de livro

Foi realizado nesta quarta-feira, 18 de novembro, na Escola Esther Vianna Bologna, no bairro Antônio Romagnoli, um sarau organizado pela Professora de Português, Ana Paula Fiore, com a presença do Professor de Arte, Maurício Fiori e de Didier Pozza, professor de Ciências que lançou o livro Fotesia 2.

Segundo a escola, a princípio foi pensado em um sarau literário, mas no período de uma semana, desde o retorno às aulas, a unidade viu neste encontro uma oportunidade de interação, de reencontro com a literatura, de superar para juntor superar tantos limites impostos ao longo dos últimos meses.

O professor Didier Pozza declamou poesias, teve música com o professor Maurício e foram declamadas também poesias de conhecidos poetas da literatura brasileira e escritas pelos próprios alunos dos 7º anos, abordando desde a temática do amor, passando pela literatura de cordel, chegando até os versos de cunho político-social, inclusive destacando o Dia da Consciência Negra, com reflexão sobre o racismo estrutural e as suas implicações na atualidade evidenciando as desigualdades e violências contra a população negra ainda existentes em nossa sociedade.

“Quero cumprimentar a escola e todos os participantes envolvidos, bem como os alunos. Como é bom poder vivenciar esse momento de retomada das atividades em um evento tão rico e significativo”, disse o Secretário de Educação Victor Hugo Junqueira.

Fonte: Prefeitura de Batatais.