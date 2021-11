Ele teve a perna amputada e ela está no CTI.

O casal estava na etapa final de uma viagem de motocicleta de 36 mil quilômetros com passagens por todos os estados brasileiros. A dupla encerraria a viagem em Mato Grosso do Sul, após oito meses e 13 dias na estradas, quando aconteceu o acidente.

Após mais de 36 mil quilômetros percorridos pelo Brasil, casal está em estado grave depois do acidente em Mato Grosso do Sul. — Foto: BNC Notícias e Redes socias/Reprodução

Segundo o boletim de ocorrência, um motociclista de 63 anos, que estava em uma motocicleta de luxo, tentou ultrapassar um caminhão em local proibido e bateu de frente na moto do casal de mochileiros. Com a batida, Thiago e Jennifer foram arremessados para a margem da rodovia. Já o motociclista que causou o acidente foi atingido por uma carreta e morreu no local.