Prefeitura promove capacitação dos servidores municipais sobre o sistema de compras públicas

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Administração, está realizando nesta semana uma capacitação dos funcionários que trabalham com o sistema de compras de todas as secretarias municipais.

Segundo o Secretário de Administração, Vinícius Bérgamo Silva, o objetivo é atualizar as equipes da Prefeitura. São dois dias de treinamento que está ocorrendo na biblioteca da Escola Municipal Célia Bueno Cavalcanti de Albuquerque, na Vila Maria.

“Uma das ações que priorizamos a pedido do Prefeito Juninho Gaspar é a contínua qualificação dos servidores municipais. Nesse caso específico estamos treinando e orientando da melhor forma possível sobre o sistema de compras, para que todas as informações sejam cadastradas no início de cada processo visando à agilização de todas as ações realizadas”, informou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Batatais