Convênio entre Prefeitura e Abadef amplia atendimento nas áreas de fisioterapia e nutrição

Foi celebrado o convênio entre a Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Saúde, e Abadef – Associação Batataense dos Deficientes Físicos – para atendimento de fisioterapia e nutrição.

Serão disponibilizadas 40 vagas por mês de fisioterapia, com dois profissionais atendendo, somando 320 sessões a cada 30 dias há mais para os pacientes atendidos na rede pública. “Vamos atender com estas vagas os casos prioritários que são os pós-cirúrgicos e pós-covid, assim como outros que terão atendimento de acordo com a disponibilidade”, ressaltou a Secretária de Saúde, Bruna Toneti.

No caso da nutrição, ela está dentro do convênio voltada para apoiar pacientes que fazem uso de sondas, principalmente, que terão o acompanhamento do profissional da área, reforçando a equipe de atenção domiciliar. “É mais um investimento da administração Juninho Gaspar e Dr. Ricardinho para melhorar o atendimento à saúde da nossa população”, destacou a secretária. O valor do convênio é de R$ 100 mil por 10 meses de prestação de serviço.

Fonte: Prefeitura de Batatais