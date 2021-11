Sociedade Princesa Isabel foi palco de homenagens e apresentações em alusão ao Dia da Consciência Negra

Nesta quinta-feira, 18 de novembro, na Sociedade Princesa Isabel, a Câmara e o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Batatais realizaram homenagens e apresentações em alusão ao Dia da Consciência Negra.

O Vice-prefeito Dr. Ricardinho esteve presente representando o poder executivo.

No cronograma constou: apresentação do DJ COMPAJ/ Marquinho Black; Sessão Solene da Câmara Municipal com entrega dos certificados de Honra ao Mérito a Lourival Francisco da Cruz (in memorian), Aparecida de Fátima Ribeiro, Adriana Aparecida O Siena, Meliessa Franciele Sousa, Luís Rogério Reis, Monica Nicolau, Rafael Henrique de Faria, Meliely Francine Sousa, José Martins Firmino, Aparecida Simão Ferreira da Silva, Regina Duarte e Thiago Cândido Alves; Entrega de certificação COMPADECON a Carlos Eduardo Da Silva (Du), de Franca, pela contribuição no desenvolvimento das atividades do Conselho e do desenvolvimento da cultura HIP HOP de Batatais; E festividades com o grupo Galeria do Samba.

“Quero cumprimentar os homenageados e organizadores do evento. Batatais é uma cidade que evolui graças a contribuição de cada cidadão e ficamos muito satisfeitos e emocionados com as justas homenagens prestadas”, frisou o Vice-prefeito Dr. Ricardinho.

Fonte: Prefeitura de Batatais