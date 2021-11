Fundo Social divulga agenda de ações da Campanha Natal Solidário

O Fundo Social de Solidariedade tem definida uma agenda de eventos da Campanha Natal Solidário. Neste sábado, 27 de novembro, das 8 às 18 horas, haverá a arrecadação de alimentos em frente aos supermercados. Nori, Real, Cattin, Dia, Lança, Otawa, Tonetti e Saltarelli, que autorizaram as equipes que ficarão em frente dos estabelecimentos.

Também serão percorridos os bairros: Vila Maria, Castelo, Riachuelo, Vila Cruzeiro, Dom Romeu, Jardim Elisa, São Carlos e Alto da Bela Vista. Para esse trabalho estão colaborando integrantes dos Bombeiros Mirins, Bombeiros Civis, Tiro de Guerra, Escoteiros, Interact e da Ordem Arco-íris.

Para o dia 1º de dezembro, o Encontro Regional de Avicultores no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptita, das 8 às 17h30, terá como entrada um quilo de alimentos não perecíveis.

Na sequência da arrecadação, no dia 4 de dezembro, das 8 às 12 horas, será realizado novo trabalho percorrendo as casas, desta vez nos bairros: Cana verde, Altino Arantes, Francisco Pupim, Claret Dal Picolo, São Gabriel, Portal da Cachoeira, Semielli, Santa Rita, Vila Lopes, Morada do Verde, Garimpo, Alvorada, Anselmo Testa, Joaquim Marinheiro, Vila Lidia e Central Park.

Nessa ação, a Rodonaves vai auxiliar com veículos para o transporte, além dos disponibilizados pela Prefeitura. Os Bombeiros Mirins, Bombeiros Civis e Escoteiros estarão empenhados neste trabalho.

“Queremos agradecer todos os que estão nos ajudando, seja diretamente na arrecadação, ou nas doações. Aos voluntários, as empresas e a população em geral o nosso muito obrigado”, destacou a presidente do Fundo Social, Roselara Goreti de Castro.

Fonte: Prefeitura de Batatais