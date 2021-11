Alunos das escolas municipais participam da última etapa do Sistema de Avaliação Municipal

Os alunos da rede municipal de Educação estão realizando nesta semana a avaliação final do sistema de avaliação municipal (SIEM). O SIEM é aplicado três vezes ao ano, em fevereiro (avaliação diagnóstica) em agosto (avaliação processual) e agora em novembro (avaliação final).

Nesta última etapa pretende-se analisar como os estudantes progrediram na aprendizagem, em relação ao início do ano letivo, bem como identificar as defasagens ainda presentes, para o planejamento do ano letivo de 2022.

Conforme explicou o Secretário de Educação, a avaliação é um processo continuado na rede, com o objetivo de produzir dados e indicadores sistematizados que auxiliem os profissionais das escolas a compreender quais são as aquisições dos alunos sobre a língua escrita, raciocínio matemático e quais habilidades deverão ser revistas ou aperfeiçoadas no período escolar, para que avancem na aprendizagem.

Além disso, o SIEM traz informações importantes sobre a rede municipal, que contribuem para subsidiar a tomada de decisão, reorientando o trabalho pedagógico, em termos de demandas de capacitação e de elaboração de planos e estratégias de ação, com vistas a melhorar a qualidade educacional em cada unidade escolar.

Fonte: Prefeitura de Batatais