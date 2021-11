Estudantes da Educação de Jovens e Adultos da EMEB Alzira Acra de Almeida realizaram 1º Sarau Cultural

O evento, organizado pelos próprios estudantes, professores e funcionários da escola, foi marcado por belas apresentações de poesias, contos, cordéis, crônicas, dança espontânea, músicas, exposição de trabalhos visuais/manuais.

Sob coordenação da Professora de Arte Nádia Aline Baltazar Pacheco foi criado um memorial virtual, como parte do projeto ‘Tecituras: tecendo memórias do hoje’ , como uma forma de salvaguardar as memórias escolares como patrimônio cultural imaterial dos alunos da EJA.

Secretário de Educação, Victor Hugo Junqueira, que acompanhou as apresentações, o sarau foi marcado por grande emoção, pois para muitos alunos foi à primeira oportunidade de se expressar em público, mostrando a autonomia da leitura e superando os próprios limites pessoais.

O Sarau ainda contou com a participação especial do grupo ‘Que Bloco é Esse?’, que junto com professor de Arte Matheus Nunes Dias, da EE Maria Virgínia Mansur Biagi e dos musicistas Gabriel Carvalho e Renan Barbieri animaram os presentes com muito samba-reggae.

Também no mês de novembro os alunos da EJA também tiveram a oportunidade de participar de um bate-papo com a artista Com Silva, com a professora Maraísa Simão e com o Presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (COMPADECON), Juninho do Hip-hop, que abordaram o tema Mulheres Negras, a valorização da cultura negra e da importância da luta contra o racismo.

Fonte: Prefeitura de Batatais