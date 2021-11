Secretaria de Saúde realiza testagem para HIV e sífilis no próximo sábado

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa à comunidade que para lembrar e destacar o Dia Mundial de Combate à AIDS, celebrado neste dia 1º de dezembro, o Programa Municipal de Infectologia irá realizar no sábado, dia 4 de dezembro, das 8 às 11 horas, uma ação de testagem para HIV e sífilis no CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento.

Os interessados devem comparecer na Praça Dr. José Arantes Junqueira, número 2, no Centro, dentro do Ambulatório de Especialidades ao lado do Fórum. É necessário levar Cartão Nacional do SUS e documento com foto.

A Secretária de Saúde, Bruna Toneti, lembra que o Centro de Testagem e Aconselhamento tem um trabalho permanente no município, sempre procurando esclarecer e orientar a população sobre os cuidados necessários que precisam ser tomados, pois as infecções sexualmente transmissíveis são patologias que podem ser letais.

“Considerando a importância da prevenção, uma das mais estratégias do Ministério da Saúde no combate às epidemias de Sífilis e HIV/Aids é a testagem rápida, ação direcionada à ampliação do diagnóstico precoce da população. Convidamos para que passem pelo CTA neste sábado e realizem os testes”, frisou a secretária.

Fonte: Semusa