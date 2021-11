Adutoras recuperadas e poço do Simara com equipamentos novos

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, depois de realizar reparos e recuperar as adutoras do Simara e do Sistema Santa Cruz no final de semana, acaba de realizar a troca de equipamentos do poço que fica na parte baixa do bairro Simara o que vai auxiliar na recuperação e normalização do abastecimento de água naquela região da cidade.

“Quero agradecer o empenho da nossa equipe e dizer que estamos trabalhando para melhorar de forma gradativa o sistema de abastecimento de água”, afirmou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais