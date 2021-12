Alunos da Educação de Jovens e Adultos conhecem o Museu Casa de Portinari

Os alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos, da Escola Municipal Alzira Acra de Almeida, tiveram a oportunidade de realizar um passeio cultural monitorado ao Museu Casa de Portinari, em Brodowski.

A atividade foi organizada pela professora de Arte Nádia Aline Baltazar Pacheco e pelo professor de Ciências Didier David Pozza, com o objetivo de consolidar o conteúdo e as atividades realizadas em sala de aula, especialmente, temas como memória cultural, identidade regional e integração escola/meios de produção cultural.

Segundo o Secretário de Educação Victor Hugo Junqueira, essas atividades são importantes para que os estudantes possam ampliar a visão de mundo e ter acesso a diferentes produções culturais, conforme a proposta pedagógica dessa modalidade de ensino.

O Secretário ainda lembra que estão abertas as inscrições para a EJA para o ano de 2022. Os alunos devem procurar a Escola Alzira Acra de Almeida no Central Park, com as cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de Residência e Histórico Escolar.

Fonte: Prefeitura de Batatais