Prefeito e Presidente da Câmara estão na Capital do Estado trabalhando a liberação de recursos para o município

O Prefeito Juninho Gaspar e o Presidente da Câmara Júlio do Sindicato estão em São Paulo nesta quarta-feira, 1º de dezembro, para audiências a serviço da população batataense.

No Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, se reuniram com o Secretário Estadual do Desenvolvimento Regional Marco Vinholi para tratar de recursos que estão sendo direcionados para Batatais, em especial o Projeto Novas Vicinais que vai atender a BTT 020, a Estrada Alírio Lellis García, que demanda para a Fazenda Batatais.

Acompanhados pelos chefes de gabinete da Prefeitura, Juninho Riul e da Câmara, Marcelo Nogueira, as autoridades locais também foram recebidos por também por Edgar Souza e Fernando Fernandes, assessores da Secretaria de Desenvolvimento Regional para falar sobre o Programa Nossa Rua, que tem recursos para recapeamento asfático; e por Andra Robert, na subsecretaria de Serviços ao Cidadão, Tecnologia e Inovação, onde trataram sobre o Bolsa Cidadão. O trabalho segue agora na Assembleia Legislativa.

Fonte: Prefeitura de Batatais