Empresas de Batatais criaram 930 postos de trabalho de janeiro a outubro deste ano

Segundo dados levantados pela ACE Batatais no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados no último dia 30/11, no mês de outubro as empresas de Batatais contrataram 513 trabalhadores e desligaram 411, tendo um saldo de 102 postos de trabalho.

Houve ainda a contratação de 12 jovens aprendizes e 6 desligamentos. O setor do comercio foi o que teve o melhor saldo de empregos com a criação de 40 postos de trabalho, seguido pela indústria com 37, o setor de serviços com 21 vagas e a construção com 5 novos postos de trabalho.

O único setor que teve o fechamento de postos de trabalho foi a agropecuária com o saldo negativo de 1 posto de trabalho. No acumulado dos dez meses do ano houve a admissão de 5.171 trabalhadores, desligamento de 4.241, gerando 930 novos empregos na cidade, sendo considerado o melhor resultado desde 2011. Ao todo há 16.392 trabalhadores nas empresas de Batatais e 110 jovens aprendizes.

Nos dez primeiros meses deste ano o setor que mais gerou empregos foi a indústria, com 659 novos empregos, seguidos pelo comércio com 155, os serviços com 80 e a construção civil com 62 empregos criados. O único setor que houve redução dos postos de trabalho foi o da agropecuária com o fechamento de 26 vagas. O Caged apresentou ainda revisões das admissões e desligamentos nos dez primeiros meses deste ano.

Fonte: ACE