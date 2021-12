Fundo Social informa os atendimentos à população no mês de novembro de 2021

– Campanha de arrecadação de roupas e calçados: 1.361 peças foram recebidas e repassadas para atendimento na Secretaria de Assistencia Social e Cidadania;

– Farmácia Solidária: 341 pacientes atendidos com 23.360 medicamentos dispensados. Ação mantida na parceria com a Loja Maçônica Washington Luís e Secretaria de Saúde;

– Programa de Apoio e Orientação à Gestante Colo de Mãe: 11 gestantes atendidas e entregues 8 enxovais para bebê. Trabalho realizado em conjunto com o Lins Clube e Secretaria de Saúde;

– Programa de Fraldas Geriátricas: 54 pacotes entregues;

– Atendimentos realizados, encaminhados ou de demanda espontânea: 142, onde é realizada a acolhida, orientação e encaminhamentos.

– Campanha Natal Solidário 2021: 4.957 pacotes de alimentos arrecadados e 10 cestas prontas.

Roselara Goreti de Castro “Quero agradecer a todos que colaboraram com as ações do Fundo Social até o momento e peço que continuem colaborando principalmente agora com a doação de alimentos para a Campanha Natal Solidário”.

Fonte: Prefeitura de Batatais