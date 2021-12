Alunos da Escola Padre Benito realizam a 1ª Feira da Mata Atlântica

Alunos dos 5º anos da Escola Padre Benito de Uriarte Erbainstrain, localizada no bairro Altino Arantes, realizaram essa semana a 1ª Feira da Mata Atlântica. Sob coordenação da Professora Andrea Baviera, os alunos montaram maquetes, apresentações musicais e diferentes atividades que propiciaram abordar temas como: preservação ambiental e a importância da fauna e da flora desse bioma.

A Feira é o resultado do trabalho de um dos projetos didáticos do material do Ler e Escrever, utilizado nas escolas municipais. Os alunos ainda tiveram a oportunidade de conhecer o Bosque Zoológico Municipal Fábio Barreto em Ribeirão Preto, onde puderam ter a experiência de adquirir, pela vivência, novos conhecimentos.

O Secretário Municipal de Educação, Prof. Victor Hugo Junqueira, parabenizou a professora e os alunos pelo belo trabalho, que incentivou o protagonismo do estudante, a pesquisa e a exposição para os outros alunos da escola. “A Feira ficou linda e demonstrou todo o engajamento da escola, professores e alunos. Parabéns”, disse o secretário.

Fonte: Prefeitura de Batatais