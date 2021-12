Projeto Futuro à Vista terá turma formada por jovens do Zaira Pupim

O Projeto Futuro à Vista, uma parceria entre ADEPAB e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação, esteve no Conjunto Zaira Pupim (Residencial Imirim) fazendo a busca ativa de adolescentes entre 14 e 18 anos. O projeto terá uma turma com atividades dentro do residencial e nessa busca foi possível agendar 18 inscrições, mas ainda há vagas disponíveis.

Os jovens que estão nessa faixa etária e que quiserem participar podem procurar a ADEPAB para agendar sua inscrição, uma vez que estão sendo disponibilizadas 30 vagas. A iniciativa tem como objetivo o preparo técnico para o mercado de trabalho e, posteriormente, o encaminhamento para vagas de emprego através da lei do estágio e aprendizagem.

Para mais informações ligue 3761-4285 ou vá diretamente a ADEPAB, que tem sede à Rua Major José de Andrade, 142 – Centro.

Fonte: Prefeitura de Batatais