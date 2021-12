Prefeitura convoca mais 15 pessoas para o Programa Bolsa Trabalho

A Prefeitura de Batatais está convocando para início imediato mais 15 pessoas para participarem do Programa Bolsa Trabalho. A relação é de pessoas que já se inscreveram no programa, que devem comparecer nesta terça-feira, 7 de dezembro, a partir das 9 horas, na Ouvidoria Municipal, que fica localizada no prédio da Prefeitura. Elas deverão apresentar os seguintes documentos: CPF, Carteira de Identidade, comprovante de residência e carteira de trabalho.

O programa Bolsa-Trabalho oferece bolsa-auxílio e qualificação profissional para a população desempregada, sendo uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado em parceria com as prefeituras. Os participantes recebem bolsa-auxílio de R$ 450 por até cinco meses.

Confira quem são os 15 selecionados:

Angelica Furquim dos Santos – ###.072.688-##;

Francielle Adriana Pereira – ###.711.628-##;

Gabriela dos Santos Rezende – ###.847.188-##;

Giseli Tomazini – ###.114.441-##;

Grasiela Aparecida Pereira da Costa Mello – ###.663.518-##;

Ivan de Jesus Furini – ###.491.868-##;

Loraine Ricci Santos – ###.619.388-##;

Marcela Vieira – ###.953.528-##;

Marilia Marques Moreira – ###.405.348-##;

Natália de Fátima Bressan – ###.702.648-##;

Priscila dos Santos Pereira – ###.643.038-##;

Rafaela Gislaine de Souza Silva – ###.917.338-##;

Suelen Cristina Mantovani Silva – ###.249.268-##;

Talita Daniel Rosa – ###.340.908-##;

Teresa Cristina Araújo Mazzaro – ###.615.678-##.

Lista de espera para casos de desistência:

Ana Laura Milan Ferreira – ###.999.198-##;

Francine Aparecida Barcelos – ###.690.688-##;

Lucimara Severino – ###.937.988-##;

Maiara Marques – ###.951.368-##;

Rodolfo Piza – ###.888.448-##.

Fonte: Prefeitura de Batatais