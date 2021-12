Comunicado de rompimento de adutora

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, informa a população que foi constatado um rompimento na adutora que leva água da Cachoeira para a Estação de Tratamento, no alto do Riachuelo, com isso o abastecimento está prejudicado nesta segunda-feira, 6 de dezembro para os bairros atendidos por esse sistema, que é o mais antigo da cidade. Centro, Vila Cruzeiro, Castelo, Alto da Bela Vista, Ouro Verde e Riachuelo são, possivelmente, os bairros mais afetados.

A equipe já está no local para realizar os reparos, com previsão de termino para 17 horas, mas por ficar sem bombear até esse horário o fornecimento de água ficará comprometido.

Fonte: Prefeitura de Batatais