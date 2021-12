Secretaria de Educação anuncia o segundo ônibus do ano para o transporte de alunos

A Prefeitura de Batatais assinou contrato com a empresa Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda, para o fornecimento de um novo ônibus para o transporte de alunos.

O veículo está sendo adquirido com recursos viabilizados junto ao FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Orlando Silva, somada a contrapartida do município. O contrato é de R$ 317.900,00, sendo a emenda no valor de R$ 247 mil.

“Trata-se de um ônibus grande que vai auxiliar bastante no transporte de alunos, melhorando ainda mais as condições de segurança e o conforto para os estudantes”, ressaltou o Secretário de Educação, Prof. Victor Hugo Junqueira.

O prefeito Juninho Gaspar ressaltou que é o segundo ônibus que a atual administração conseguiu neste primeiro ano de governo. “Em breve anunciaremos o terceiro, sempre pensando em melhorar a prestação de serviço para a nossa comunidade”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Batatais.