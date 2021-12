Dezenas de placas indicativas são instaladas na cidade

A Prefeitura de Batatais, por meio da Dimutran – Divisão Municipal de Trânsito, segue realizando melhorias na sinalização da cidade. Na semana passada foram substituídas as placas de estacionamento com identificação ‘idoso e deficiente’, na região central e implementadas faixas de pedestres no entorno do Fórum.

Agora, acaba de ser realizada a instalação de mais 22 placas com identificação de locais referenciais do município, como o Santuário Bom Jesus, Centro Cultural, Museu da 2º Guerra, entre vários outros.

As placas foram colocadas nos cruzamentos da Rua José Buranelli com o Lago Artificial; José Buranelli com a Rua Dr. Manoel Furtado; Rua Carlos Gomes nas esquinas da Dr. Manoel Furtado e Avenida dos Andradas; Av. Pref. Mário Martins de Barros com a Avenida 15 de Novembro; Rua Arthur Lopes de Oliveira com a Av. Francisco Faggioni e na Via de Acesso Geraldo Ferraz Menezes.

Fonte: Prefeitura de Batatais