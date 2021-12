Secretaria Municipal de Educação abre processo seletivo para assistentes de alfabetização

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Educação, aderiu ao Programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação. A iniciativa busca auxiliar os alunos no desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.

Para o desenvolvimento das atividades, está sendo aberto um processo de seleção de assistentes de alfabetização para atuar, de forma voluntária, na Rede Pública de Ensino, recebendo uma ajuda de custo de R$ 150,00 por turma que for inserido, podendo chegar até a oito turmas. O processo terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, por uma única vez.

O assistente de alfabetização deverá participar das formações que acontecerão no decorrer do Programa, bem como apoiar o professor alfabetizador da turma no processo de alfabetização de leitura, escrita e matemática dos alunos matriculados nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

Para participar, os interessados precisam ter a partir de 18 anos, licenciamento ou ser estudante de pedagogia ou letras, disponibilidade de horário para participar de reuniões de formação e habilidades para desempenhar a função de Assistente de Alfabetização.

As vagas serão apresentadas de acordo com a quantidade de turmas ofertadas nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. As inscrições, que são gratuitas, serão recebidas até o dia 30 de dezembro na Secretaria Municipal de Educação, na Av . Moacir Dias de Morais, 1690, das 08h às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato de inscrição: cópia do RG e do CPF, comprovante de residência, diploma e histórico escolar para os licenciados em Pedagogia ou Letras, comprovante de matrícula e histórico escolar para estudantes Pedagogia ou Letras e certificado de Curso de Pós-Graduação, se houver, conforme critérios de seleção. Após análise do currículo, haverá a prova escrita no dia 30 de janeiro.

Ao todo, 7 escolas municipais apresentam perfil para o Tempo de Aprender: Alzira Acra de Almeida, Anna Bonagura de Andrade, Célia Bueno de Albuquerque Cavalcanti,CAIC Professor Gilberto Dalla Vecchia, Esther Vianna Bologna, José Braga Morato e Padre Benito de Uriarte Erbainstrain.

O edital completo está disponível no diário oficial do município desta quarta-feira, dia 8, no site: www.batatais.sp.gov.br/diariooficial.

Fonte: Prefeitura de Batatais