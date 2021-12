Empossados os novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Nesta quarta-feira, 8 de dezembro, na Câmara Municipal, ocorreu a cerimônia de posse do Conselho Municipal dos Diretos da Pessoa Idosa. Na oportunidade, o Chefe de Gabinete da Prefeitura, Orion Francisco Marques Riul Júnior, empossou os novos membros em nome do Prefeito Juninho Gaspar.

Os novos conselheiros, que representam o poder público e a sociedade civil, são: titulares: Franciélly Pereira Ribeiro Garcia, Roseli Fialho Casanova, Ana Marlei Menegolo Pazziani, Sandra Aparecida Janoni, Ryuji Maeda, Marta Cristina Cardoso Barbosa, Elvira Mendes Flóro, Maria Carolina Bortoleto Fustaino, Hélio Machini, Josiane de Oliveira Teixeira, Terezinha Aparecida Teixeira da Rocha e Renato Calil Melis. Suplentes: Roselara Goreti de Castro, Adrielle Naiara Toneti, Terezinha Zanotin, Ariane Fábia Borges, Stephanie Oliveira Garcia Silva, Pedro Gustavo de Assis Santarosa, Ana Paula Pereira Jardim, , Paloma de Oliveira Ferreira e Maria Carolina Pereira da Silva Colombaretti.

Logo após a posse foi eleita a mesa diretora do conselho para o biênio 2021 a 2023, sendo: presidente Elvira Mendes Flóro, vice-presidente Sandra Aparecida Janoni e secretaria Maria Carolina Bortolo Fustaino.

“Nos dá uma grande satisfação ver a atividade dos conselhos municipais voltando aos poucos. Os conselhos são imprescindíveis para a formulação de políticas públicas eficazes. E o Conselho do Idoso tem se tornado cada vez mais fundamental, visto que observamos ao longo dos últimos anos um aumento da população idosa no Município de Batatais. Assim, aproveito a oportunidade para agradecer e parabenizar todos, todos os membros do Conselho. Pessoas abnegadas, que dedicam parte do seu tempo e de suas vidas para dar mais qualidade de vida à comunidade batataense”, destacou o Chefe de Gabinete Juninho Riul.

Fonte: Prefeitura de Batatais