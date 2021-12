Prefeito Juninho Gaspar assina com a Loja Maçônica Washington Luis acordo de cooperação para seguir o trabalho da Farmácia Solidária

Nesta semana, o Prefeito Juninho Gaspar assinou com a Loja Maçônica Washington Luis o primeiro acordo de cooperação para que o município siga com o trabalho de grande importância da Farmácia Solidária. O ato de formalização ocorreu no gabinete, com a presença do presidente da Loja, José Franzoni Júnior e o membro Alexandre Toledo, da presidente do Fundo Social, Roselara Goreti de Castro, da farmacêutica Erika Fujita e da assistente social Francielly Pereira Ribeiro Garcia.

Na formalização da parceria, por mais 5 anos, que não envolve a transferência de recursos financeiros, a Loja Maçônica mantém a cessão do prédio e o trabalho de parceria com o Fundo Social e a Secretaria de Saúde para o funcionamento da farmácia que atende a comunidade sempre com o número crescente de medicamentos fornecidos. Já o município, manterá a farmacêutica responsável e os estagiários para o atendimento, além de dar suporte na manutenção das instalações e equipamentos.

“A Farmácia Solidária é um dos melhores projetos do Fundo Social e ele funciona tão bem porque, além de ótimos profissionais e estagiária, temos a parceria importantíssima e essencial da Loja Maçônica Washington Luis. Nossa gratidão pela parceria de tantos anos e ao prefeito pela formalização do acordo de cooperação”, destacou a presidente do Fundo, Roselara Goreti de Castro.

A Farmácia Solidária fica localizada na Avenida 14 de março, 1490, no prédio anexo a Loja Maçônica Washington Luis. O atendimento ao público, para o fornecimento dos medicamentos, é realizado das 16h15 às 18h15.

“Agradecemos a parceria com a Loja Maçônica e todos os seus membros e ficamos felizes em realizar o primeiro acordo de cooperação. Nosso objetivo é atender a nossa comunidade com bons projetos e a Farmácia Solidária é um deles”, ressaltou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais