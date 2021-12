Bombeiros encontram corpo de jovem que desapareceu em rio no interior de SP; polícia investiga mortes de outras três mulheres no local

Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo encontraram nesta segunda-feira uma jovem que havia desaparecido no Rio do Braço, em Lavrinhas, no interior de São Paulo. Ela foi identificada como Patrícia Agostinho Rodrigues Gonçalves, de 21 anos, estudante de Psicologia e moradora do conjunto residencial Araretama, em Pindamonhangaba. Uma forte chuva, neste domingo, provocou uma cabeça d’água no local. Três mulheres morreram.

As buscas pelos desaparecidos no Rio do Braço Foto: Corpo de Bombeiros / Via Twitter

A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sendo investigado pela delegacia de Lavrinhas. De acordo com nota enviada pela assessoria de imprensa, as vítimas estavam em uma excursão no local.

O incidente foi por volta de meio-dia, na região entre as cachoeiras do Poço Azul e da Pedreira, onde havia integrantes de grupos de excursão. Dezenas de pessoas estavam tomavam banho no rio. Por causa da chuva, houve um aumento rápido no nível da água.

Durante a tarde de domingo, 16 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. Uma idosa de 74 anos foi socorrida e levada a um hospital da região, mas não resistiu e morreu. Outras duas mulheres foram retiradas da água já mortas: Luciele Rodrigues Ribeiro, de 22 anos, e Kellise Nascimento de Barros, de 29. As buscas foram encerradas por volta das 18h.

O perfil da Vizos Conexões em Turismo, empresa fundada por Kellise, publicou uma mensagem de luto em seu perfil no Instagram.