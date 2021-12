Outro post que consta na ação diz “se você acha normal dizer que vai introduzir um plug anal na seguidora menor de idade que segundo tua fala (contra fatos não há argumentos) tem sonhos eróticos contigo, se tu acha isso normal, algo me diz que o os órgãos defensores da criança e do adolescente, não vão achar”.

Em vídeo postado nas redes sociais, o influenciador comemorou a decisão e disse que “quando começaram com associações com pedofilia, não tenho nem palavras para descrever o que foi isso na minha vida”.

A Justiça discordou do argumento da defesa de que as postagens “possuíam a intenção única de provocar a discussão e a readequação dos conteúdos” produzidos pelos youtubers.

Fontenelle alega que no vídeo em que questiona se as falas não dariam margem à pedofilia, havia outros influencers além dos irmãos Neto.

“Para começar, nunca liguei nenhum dos dois à pedofilia, no vídeo tinha outros influenciadores, só os dois resolveram vestir a carapuça, transferiram isso em briga política me fazendo um assédio processual achando que assim me fariam pedir desculpas e deixar o caminho livre pra eles continuarem com a comunicação torta deles”, disse a atriz ao g1.