De acordo com Wandervam Azevedo, o sertanejo sofreu um acidente de carro há cinco anos, quando teve várias fraturas pelo corpo e início de trombose. Depois da recuperação, ele passou a usar medicação contra a doença.

Maurílio Ribeiro tem 28 anos e nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luiza, que é natural de Belo Horizonte (MG), formam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele e o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comum.