O empresário Sebastião Abreu (à esquerda) e o advogado de defesa foram à delegacia de Altinópolis para falar sobre desmoronamento de gruta — Foto: Reprodução/EPTV

Inquérito

O desmoronamento aconteceu na madrugada de 31 de outubro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 28 bombeiros civis e instrutores faziam um treinamento no interior da gruta, quando o teto da caverna Duas Grutas desabou, deixando parte do grupo retido.

O laudo da perícia técnica descartou ação humana no desmoronamento – escavação ou uso de máquinas e ferramentas –, mas apontou falhas na formação rochosa composta por arenito, em razão de desgaste do tempo e da ação do clima.

Em cima, da esquerda para a direita, Débora Silva Ferreira, Natan de Souza Martins, Jenifer Caroline da Silva, Celso Galina Junior; embaixo, da esquerda para a direita, Ana Carla Costa Rodrigues de Barros, Rodrigo Triffoni Calegari, Elaine Cristina de Carvalho, Jonatas Ítalo Lopes, José Candido Messias da Silva. Grupo morreu em desabamento de gruta em Altinópolis, SP — Foto: Arquivo Pessoal

A perícia apontou manchas de umidade na gruta. Em contato com água da chuva, é comum que, ao longo dos anos, haja um processo de encharcamento e perda do formato original da rocha.

Durante os depoimentos à polícia, sobreviventes afirmaram à polícia que o treinamento já havia sido suspenso quando a gruta desabou. No entanto, a forte chuva que atingiu o município do fim da tarde até o início da noite de 30 de outubro impossibilitou a saída do grupo da gruta.

O plano inicial, segundo participantes, era passar a noite no local como parte do curso de busca e salvamento em caverna.

De acordo com o delegado, o acidente ocorreu por evento ‘extraordinário da natureza‘, mas o curso deveria ter sido cancelado antes.

Ao falar à polícia, o dono da escola de treinamento disse que antes do curso foram realizadas vistorias obrigatórias na gruta. O responsável foi o instrutor Celso Galina Júnior, parceiro da empresa e que morreu no acidente.

Além de Celso, morreram na tragédia Débora Silva Ferreira, Natan de Souza Martins, Jenifer Caroline da Silva, Ana Carla Costa Rodrigues de Barros, Rodrigo Triffoni Calegari, Elaine Cristina de Carvalho, Jonatas Ítalo Lopes e José Candido Messias da Silva.