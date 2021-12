Parceria garante acolhimento às vítimas de violência na Delegacia de Defesa da Mulher

Por meio de convênio firmado entre a Prefeitura de Batatais e a Secretaria de Segurança Pública está sendo disponibilizada a Guarda Municipal Rafaela Silverio e uma estagiária de Direito, para prestarem serviço na Delegacia da Mulher (DDM) do nosso município.

A iniciativa tem por objetivo suprir a falta de efetivo da Polícia Civil da nossa cidade e por consequência da DDM (Delegacia da Mulher), além de garantir o devido e ideal acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica já que serão atendidas por outras mulheres.

Segundo o Prefeito Juninho Gaspar, a ação é ainda mais ampla, pois a parceria da Prefeitura Municipal, através da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, oficializa a Ronda Maria da Penha, disponibiliza pessoal para atender as mulheres vítimas de violência e resguardadas por medidas protetivas, contemplando inclusive o acompanhamento pela equipe de psicologia e assistência social da rede municipal, tudo com acompanhamento importante da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. “Juntos estamos conseguindo avançar em ações efetivas de proteção e mostrar as mulheres que elas não estão sozinhas”, ressaltou o Prefeito.

Fonte: Prefeitura de Batatais