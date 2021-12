Secretaria de Meio Ambiente faz destinação adequada de 5.000 lâmpadas fluorescentes

Na sexta-feira, 17 de dezembro, a Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fez a destinação de cinco mil lâmpadas fluorescentes dos tipos tubulares e espiral, existentes nas dependências de prédios municipais, que estavam guardadas há anos.

As lâmpadas fluorescentes contêm vapor de mercúrio, produto altamente tóxico e que pode causar danos ao meio ambiente e a saúde de animais e seres humanos. Por serem fabricadas com um fino vidro, as lâmpadas fluorescentes se quebram com facilidade e seu manuseio deve ser feito com atenção.

A logística reversa de lâmpadas fluorescentes ainda está sendo implantada em todo o país. A Secretaria orienta que quem tiver interesse em descarte de lâmpadas fluorescente, verifique se há ponto de coleta próximo à sua casa ou retorne ao comerciante que vendeu a lâmpada munido da nota fiscal de compra do produto.

Fonte: Prefeitura de Batatais