Os cancelamentos são causados pelo aumento do número de casos de Covid-19 e influenza , que atingem funcionários das companhias e afetam voos em diversas aéreas no Brasil.

“Em relação a Clientes, os casos positivos reportados antes do embarque estão sendo tratados com três opções oferecidas aos passageiros: cancelamento com o reembolso do valor total; cancelamento, mas com o valor total deixado como crédito para futuras compras; ou remarcação sem custos adicionais”, informa a nota.