Vidas sendo salvas: Batatais completa um ano do início da vacinação contra Covid-19

Há um ano, em 21 de janeiro de 2021, o município de Batatais iniciava a maior Campanha de Vacinação da história, a da Covid-19. Naquela data, chegaram as primeiras 680 doses da Coronavac e enfermeiras da Prefeitura e Santa Casa foram as primeiras imunizadas.

Com a presença do Prefeito Juninho Gaspar, do Vice-prefeito Dr. Ricardinho e da Secretária Bruna Toneti foram vacinadas as enfermeiras Rosa Maria de Abreu e Gabrielle Rogeri Ambrosio Lopes. Rosa, com 46 anos de formada, trabalhando na área em nosso município há 42 anos, onde ficou conhecida pelo trabalho importante realizado na Vigilância Epidemiológica, e Gabrielle, que atuava na Ala Covid da Santa Casa, na linha de frente de enfrentamento da doença.

“Momento de muita emoção até porque é o efetivo combate à pandemia que se inicia com a vacinação”, dizia a Secretária Bruna.

Hoje, 365 dias depois, Batatais soma 129.535 vacinas aplicadas, sendo 51.961 na primeira dose; 48.119, na segunda dose e 29.455 na terceira, uma cobertura vacinal de 82,50%.

O Prefeito Juninho Gaspar, que venceu a Covid-19 recentemente, com sintomas leves graças à vacinação, se emociona ao falar desse momento. “Foram milhares de vidas salvas com a vacinação. Os números epidemiológicos demonstram claramente como é decisiva a transformação da pandemia. Hoje, temos ainda muitos casos, mas a quase totalidade dos pacientes apenas com sintomas leves. Só podemos agradecer a Deus e aos profissionais da ciência e da saúde pelo trabalho maravilhoso”, afirmou.

“A vacina trouxe esperança e consolidou um trabalho feito a muitas mãos para enfrentarmos os desafios impostos pela pandemia. A vacina continua sendo uma das principais estratégias de combate ao vírus. Vamos seguir fazendo a nossa parte, para juntos vencermos a pandemia o mais rápido possível”, enfatiza o Vice-prefeito Dr. Ricardinho.

“Estamos cumprimos com honra e competência a missão de vacinar à nossa população. Somos uma cidade com bom índice de cobertura vacinal e queremos avançar ainda mais, contando com a colaboração de cada batataense. Vacinas salvas vidas”, disse a Secretária Bruna Toneti, que também destacou a excelência do trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Saúde nesse processo.

“Agradeço o grandioso trabalho realizado por todos os colaboradores da saúde em respeito à vida e à ciência, com compromisso verdadeiro à saúde da nossa sociedade. Parabéns a todos, isso tudo só está sendo possível por cada um de vocês”, afirmou a secretária.