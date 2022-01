Morre a atriz Theresa Amayo

A atriz Theresa Amayo morreu, na madrugada desta segunda-feira, aos 88 anos, em decorrência de um câncer de rim. Ela estava em casa e lutava contra a doença desde o ano passado.

Nascida em Belém, Theresa começou a carreira no teatro em 1950. Também atuou em diversos filmes do cinema brasileiro, como “Fuzileiro do Amor”, “Eu sou o tal” e “O camelô da Rua Larga”. A atriz também esteve em novelas da TV Globo, como “Pecado Capital”, “Gina” e “Senhora do Destino” e atuou em diversas peças de teatro.

No ano passado, ela chegou a gravar cenas para a novela “Um Lugar ao Sol” como uma amiga da personagem de Marieta Severo, mas complicações do câncer a impediram de continuar no elenco.

Theresa deixa dois filhos e uma neta. A família ainda não informou o horário do velório e do sepultamento.

Fonte: O globo