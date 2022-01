Furto em Creche Municipal de Batatais

A Creche Municipal Eni Semieli Prizantelli, localizada no Parque Semieli, amanheceu nesta quarta-feira, 26 de janeiro, com as salas todas vandalizadas e com vários objetos furtados.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, pelo levantamento realizado foram levados: televisor, microondas, brinquedos, utensílios de cozinha, ventiladores entre outros materiais. Foi elaborado boletim de ocorrências e a secretaria apela para que a população ajude com denúncias, junto à polícia, para se chegar a autoria do crime.

“É lastimável. Estávamos com tudo preparado para o retorno das crianças e acontece isso. Levaram até as bequinhas das crianças, que usam na formatura do final do ano. Um verdadeiro absurdo”, disse o Secretário Victor Hugo Junqueira.

Fonte: Prefeitura de Batatais