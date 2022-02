Prefeitura e Santa Casa trabalham para a reabertura da Ala Covid

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Saúde, com acompanhamento do Vice-prefeito Dr. Ricardinho e a nova direção da Santa Casa, que tem como Provedora Dalvania Borges da Costa, se reuniram para tratar da reabertura da Ala Covid no Hospital.

Segundo a Secretária Bruna Toneti, estão sendo fechadas as negociações, aguardando o posicionamento do Governo do Estado, mas já em processo de contratação de pessoal pela Santa Casa.

O objetivo é ofertar 9 leitos de UTI e 6 leitos de enfermaria, exclusivos para pacientes com diagnóstico positivos para Covid-19.

Devido a dificuldade de contratação de pessoal, a Santa cada está escalonando o início de atendimento, sendo a UTI COVID-19 ADULTO, para início com 05 leitos a partir do dia 14/02/22, e os outros 04 leitos até o dia 21/02/22.

É necessária a pactuação em contrato de no mínimo 90 dias, para adequar a contratação da equipe multidisciplinar, onde os valores mensais fixos pactuados serão R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) para os leitos UTI COVID-19 custeados pelo Governo Estadual, que serão somados a R$ 143.000,00 (cento e quarenta três mil reais) de incremento do município.

Fonte: Semusa