Gráficos demonstram o momento da pandemia em Batatais

Os gráficos atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde, com dados mensais até o mês de janeiro deste ano, demonstram a enorme evolução da contaminação pela Covid-19 em Batatais.

O mês passado contabilizou 3791 casos confirmados da doença e 9 mortes. A possível variante Omicron, mais contagiosa, fez explodir o registro diário de contaminados e, infelizmente, foram contabilizadas novas mortes.

“Percebemos que a curva de novos casos começa a dar sinais de melhora, mas a população precisa ficar muito atenta, pois temos ainda um grande número de pessoas contaminadas em isolamento domiciliar”, ressaltou a Secretaria Bruna Toneti.

A Vigilância Epidemiológica segue solicitando que a população fique atenta para as convocações da Campanha de Vacinação e que mantenha a utilização de máscaras, álcool em gel e que evite aglomerações.

A Secretaria Municipal de Saúde, observando os dados de dois momentos críticos da pandemia na cidade, lembra que em 2021, no pior momento, Batatais contabilizou 1824 casos da doença e 41 mortes no mês de maio, o que, em face dos 3791 casos e 9 óbitos contabilizados neste mês de janeiro de 2022, por si só comprova a menor letalidade da variante Ômicron em relação a variante Delta, predominante no pico de 2021, ressaltando que ainda é aguardada a oficialização do GVE da circulação da Ômicron na cidade.

“É a realidade que nossa cidade e todo o mundo vêm apresentando. Quanto mais pessoas vacinadas, maior a segurança de todos, com mais vidas sendo salvas”, destacou a Secretária Bruna Toneti.

Fonte: Semusa