“A relação com a familia do meu avô praticamente não existe, ao contrário do que as pessoas pensam. Aprendi a lidar com isso de uma maneira mais leve hoje. Mas já me machuquei muito”, afirmou Abravanel. “Já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal com a minha mãe, as minhas irmãs e os meus sobrinhos, e o resto todo da família estava junto. Isso dói em mim. Doeu, eu diria, por 33 anos. Hoje, tenho 34”, acrescentou.

Tiago Abravanel frisou que tentou, por repetidas vezes, estreitar os laços com os familiares, embora a mãe Cintia Abravanel — “filha número um” de Silvio Santos — esteja afastada das irmãs. “Por mais que as pessoas idealizem, para mim, a capa de revista e a família de margarina não é real”, comentou. “Mas isso não significa que não doa. Dói eu ter a notícia de que um primo meu nasceu por meio do Instagram ou de uma revista, e não por uma ligação. E não foi por falta de tentativa minha. Sempre me coloquei à disposição”, ressaltou.

Ausência do avô em festas de aniversário

Ao relembrar a infância, Tiago trouxe à tona uma curiosidade: em suas festas de aniversário, era comum que todos os convidados ficassem à espera da aparição do avô do menino. Silvio Santos, porém, só marcou presença na comemoração de 1 ano do ator.

“As pessoas não imaginam que, tirando meu aniversário de 1 ano, que tem foto dele comigo no colo e tudo o mais, meu avô nunca foi a uma festa de aniversário minha. E eu não o julgo por isso. Pelo contrário. Podem ser as circunstâncias da vida, a quantidade de trabalho, mas, principalmente, a falta de relação. Conexão nunca existiu”, ele disse.

Abravanel contou, emocionado, que sempre chorava quando tocava nesse assunto. “Eu não conseguia entender. Eu sofria demais”, explicou. Hoje, ele considera que as “circunstâncias da vida fizeram com que essas relações fossem distantes”. “Talvez o que ainda me machuque é saber que minha mãe sofre. Ela é o elo. Ela teve o pai, as irmãs… E hoje não tem eles mais tão próximos”, continuou.

Na conversa com Rodrigo e a participante Laís, Tiago Abravanel revelou que, ao se tornar artista, conseguiu se aproximar um pouco mais do avô. E que isso trouxe dúvidas para ele. “Me aproximei muito mais do meu avô quando me tornei artista do que antes de estar na mídia. E aí eu te pergunto: será que essa relação se estabeleceu pelo profissional ou pelo Tiago? Não sei…”, ele se questionou.

Abravanel foi ‘vetado’ no SBT

Laís perguntou para Abravanel se ele já havia conversado abertamente sobre o tema com Silvio Santos. “Já sentei com ele, depois de adulto, acho que umas duas vezes para realmente dizer assim: ‘Vô, é até difícil toda vez que te encontro te chamar de vô, porque a minha referência de avô é o pai do meu pai. Eu quero dizer para o senhor que eu estou aqui, que eu gostaria de ter a liberdade de ligar e falar: posso aí te dar um abraço?’. Mas eu nunca tive essa tranquilidade de estar nesse lugar porque essa relação nunca existiu”, revelou.

Abravanel ainda contou que só conseguiu o primeiro papel na televisão, na novela “Amor e revolução”, do SBT, porque o autor do folhetim gostou de sua performance num musical que ele integrava o elenco. Abravanel nunca recebeu nenhum tipo de indicação ou qualquer ajuda de Silvio Santos para impulsionar a carreira, como ele mesmo frisou.

“(As pessoas imaginam:) ‘Ah, o vovô botou ele lá (na TV), né? Não foi. O autor da novela me viu no teatro, gostou do meu trabalho e me chamou para fazer um personagem na novela. Inclusive, fiz teste para uma novela da Íris (no SBT), que é esposa do meu avô, e não passei no teste”, disse Abravanel, provocando risos em Rodrigo e Laís.

Fala homofóbica de Patrícia Abravanel

Durante o papo com os colegas de confinamento, Tiago Abravanel rememorou um episódio em que rebateu uma fala homofóbica de Patrícia Abravanel, uma de suas tias. Ao comentar uma polêmica envolvendo Rafa Kalimman e Caio Catro, que postaram um vídeo de um pastor que “é contra, mas respeita” o casamento gay”, a apresentadora do SBT reafirmou a homofobia, em rede nacional, ao zombar da sigla LBTQIAP+.

À época, Tiago publicou um vídeo no Instagram direcionado a tia. “Recebi muito apoio, mas muitas pessoas também chegaram para mim e perguntaram: ‘Mas por que você não ligou para ela, ao invés de postar no Instagram?’. Então, eu respondia: ‘E por que ela não me ligou também antes de dar a opinião dela durante um programa de televisão, sem saber o que estava dizendo?'”.

