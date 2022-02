Esclarecimento público sobre as atividades do Centro Oncológico de Batatais

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres esclarecem a população que as atividades do Centro Oncológico de Batatais – COB encontram-se em reestruturação técnica e operacional e que o serviço não será fechado.

Ocorre que desde sua implantação o COB não teve aprovado seu credenciamento pelo Ministério da Saúde, uma vez que não atende aos critérios e parâmetros para habilitação de estabelecimentos de alta complexidade em oncologia, conforme a Portaria n. 1399, de 17 de dezembro de 2019.

Neste momento, foi acordado um novo formato voltado ao atendimento da população, com rastreamento e diagnóstico precoce, que se encontra em contrato vigente, com repasses regulares para o seu funcionamento e todos os pacientes do COB foram ou já estão em regulação para serviços de atendimento especializado oncológico para tratamento.

O fato é que, diante do atual cenário epidemiológico da pandemia da COVID-19, a direção da Santa Casa resolveu utilizar a infraestrutura do Centro Oncológico para a reabertura da ALA COVID-19, por 90 dias, visando o atendimento de emergência aos casos que necessitam de acesso a cuidados hospitalares devido a doença.

A infraestrutura do local permite que a ALA COVID-19 opere sem o fechamento de leitos da Clínica Médica do hospital, bem como a suspensão das cirurgias eletivas, que foram medidas adotadas nos anos de 2020 e 2021.

Fonte: Semusa