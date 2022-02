Secretaria de Assistência Social participa do Programa de Inclusão Produtiva ministrado pelo SEBRAE.

No dia 31 de janeiro, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio dos centros de referência de assistência social, participou de capacitação online do Sebrae com a temática ‘Inclusão Produtiva’, em conjunto com os municípios de Brodowski e Altinópolis.

Segundo a Secretária Fernanda Girardi, o objetivo é a criação de um Plano Municipal de Inclusão Produtiva, que vá ao encontro das necessidades das famílias mais vulneráveis, buscando oferecer cursos e oficinas de geração de renda com o intuito de desenvolver a autonomia por meio do empreendedorismo.

A referida capacitação se estenderá pelos meses de fevereiro e março com encontros remotos, que ocorrerão as terças-feiras e com a participação dos técnicos dos CRAS, contribuindo nas discussões, reflexões e construção do referido Plano.

“Já tivemos reuniões preparatórios nos dias 14 e 20 de janeiro e agora seguirão as formações e a expectativa é muito boa, pois o conteúdo é excelente”, ressaltou a secretária.

Fonte: Prefeitura de Batatais