Rotaract Club Batatais promove campanha de arrecadação de roupas para o Fundo Social

Por iniciativa do Rotaract Club Batatais, presidido por Thaís Cristina Chiocca, está sendo realizada uma campanha de arrecadação de roupas usadas, em bom estado, para doação para o Fundo Social de Solidariedade.

As pessoas que quiserem colaborar, podem levar roupas em geral e calçados para a sede do Fundo, na sala 6 do Ciac, na Praça Cônego Joaquim Alves.

“Agradecemos ao Rotaract, que elaborou o material de divulgação e está pedindo as doações e a todos que puderem colaborar”, frisou a presidente do Fundo Social, Roselara Goreti de Castro.

Fonte: Prefeitura de Batatais.