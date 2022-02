Consultoria vai auxiliar as cooperativas e associações de coletores de materiais recicláveis do município.

Nesta quarta-feira, 09 de fevereiro, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente se reuniu com o consultor do FESP-SP/SEBRAE, Paulo Alexandre da Silva, para tratar do início da realização de consultoria para as cooperativas e associações de coletores de materiais recicláveis do município.

A Secretaria apresentou um panorama geral da situação da gestão de resíduos recicláveis, como forma de facilitar o diagnóstico pelo consultor.

A consultoria atenderá à ACOMAR e à COOMAR com o objetivo de auxiliá-las na organização de suas atividades e demais dificuldades organizacionais que possam ser identificadas durante o diagnóstico.

A segunda etapa sao as visitas nas duas Instituições e conhecer o trabalho de cada uma delas.

Esse atendimento faz parte do Programa Cidade Empreendedora do SEBRAE.

“É um trabalho conjunto visando alguns objetivos, como por exemplo, diminuição dos recicláveis que são destinados ao aterro, maior quantidade de material reciclável coletado e consequentemente no aumento da remuneração dos coletores de materiais recicláveis”, ressaltou o secretário de meio ambiente, Lucas Camargo Tofetti.

Fonte: Prefeitura de Batatais.