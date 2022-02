Fundo Social divulga relatório de atividades desenvolvidas no mês de janeiro

O Fundo Social de Solidariedade, mantendo a prestação de contas que sempre vem realizando com objetivo principal de dar transparência ao trabalho e agradecer a todas as colaborações, divulga o relatório de atividades do mês de janeiro.

Foram 155 atendimentos individualizados, onde foi realizada acolhida, orientação e encaminhamentos. Na arrecadação de roupas e calçados, 271 itens foram doados. O Programa de apoio e orientação à gestante, denominado Colo de Mãe, atendeu 15 novas mamães e entregou 8 enxovais.

Na Farmácia Solidária, mantida na parceria com a Loja Maçônica Washington Luis e Secretaria Municipal de Saúde, 347 pacientes foram atendidos, com 20.971 unidades de medicamentos dispensados. Foram recebidas ainda doações de materiais do Fundo Social do Estado, que estão fortalecendo as ações e projetos desenvolvidos.

Segundo a presidente do Fundo, Roselara Goreti de Castro, aqueles que quiserem contribuir com o trabalho podem entrar em contato pelo telefone (16)3761-1644 ou se dirigir a sala 6 do Ciac, na Praça Cônego Joaquim Alves.

Fonte: Prefeitura de Batatais