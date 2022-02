Prefeito Juninho Gaspar assina convênios de mais de R$ 1 milhão com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo

Recuperação da estrada rural entre Batatais e Brodowski e nova viatura para patrulha rural são as conquistas

O Prefeito Juninho Gaspar e o Vereador Wladimir Ferraz de Menezes acabam de viabilizar, junto a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, dois importantes convênios para o município. São R$ 904.257,00 mil para a recuperação da estrada rural, entre Batatais e Brodowski, na sequência do trecho asfaltado na Vicinal Ariovaldo Mariano Gera e uma viatura L200 4×4 a diesel, no valor de R$ 227 mil, para a patrulha rural, desta vez direcionada para a Guarda Civil Municipal Lincoln Braga.

Segundo o Prefeito, a viatura será utilizada para a sequência do trabalho de implementação do Programa “Agro SP +Seguro”, ressaltando que uma viatura já foi conseguida para o município no ano passado e está com a Polícia Militar.

Os termos de convênio foram assinados na Prefeitura com a presença do assessor da Secretaria Estadual de Agricultura, o batataense Leonardo Riul.

“A estrada é muito utilizada pela nossa população e a recuperação vem no momento certo, bem como a nova viatura. Quero agradecer o Deputado Baleia Rossi, que intermediou nossa solicitação, bem como ao secretário Itamar Borges e o assessor Leonardo Riul pela contribuição. Mais conquistas somadas com trabalho conjunto em favor da nossa comunidade”, frisou o Prefeito.

Fonte: Prefeitura de Batatais