Creche Municipal Odila Marinheiro recebe um colorido especial com pintura temática

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Educação, segue com melhorias nas escolas e creches municipais, sempre buscando oferecer o melhor para os alunos. As unidades, que já ganharam carteiras e cadeiras novas e computadores continuam recebendo melhorias.

A Escola Municipal Alzira Acra de Almeida ganhou pintura nova e, na parceria da Secretaria de Educação com a Dimutran – Divisão Municipal de Trânsito, está sendo possível também realizar a pintura temática para brincadeiras com as crianças em várias unidades.

Nos últimos dias foi concluído o trabalho na Creche Municipal Odila Marinheiro, localizada no Miguel Valenciano. Um colorido que leva alegria para brincadeiras com as crianças.

Fonte: Prefeitura de Batatais