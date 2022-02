Secretaria de Saúde presta esclarecimento sobre os pacientes que perderam a vida para a Covid-19 neste ano

A Secretaria Municipal de Saúde informa a população que neste ano de 2022, de acordo com os dados epidemiológicos levantados pela Vigilância Sanitária, 100% dos pacientes que perderam a vida pela covid-19 apresentavam comorbidades clínicas declaradas, que acabaram contribuindo para a evolução do quadro.

Das pessoas, que infelizmente não resistiram a doença, 89% eram idosos acima de 60 anos e 42% idosos acima de 80 anos de idade. Os dados revelaram ainda que 32% não possuíam o esquema vacinal completo contra a Covid-19 e 5,3% não possuíam nenhuma dose contra a doença.

“É importante não só observar esses números como também a relação entre contaminados e pessoas que precisaram de atendimento hospitalar. Graças a vacinação, apesar do crescimento do número de pessoas que contraíram a doença, o número de pacientes que evoluem para internação em enfermaria ou UTI é muito inferior se compararmos com o período crítico da pandemia”, ressaltou a Secretária de Saúde, Bruna Toneti.

Fonte: Prefeitura de Batatais