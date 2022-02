Famílias começam a receber o cartão do Programa Vale Gás em Batatais

O município de Batatais recebeu 325 cartões do Programa Estadual Vale Gás para atendimento da população. Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, Fernanda Girardi, o prefeito Juninho Gaspar entregou a documentação e os cartões para a secretaria na semana passada e foi estabelecida a programação de entrega para as famílias, que teve início nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro.

O Programa prevê o pagamento de um auxílio de R$ 100,00 bimestrais, totalizando 3 pagamentos com objetivo de contribuir para a compra do botijão de gás para as famílias mais vulneráveis inscritas no CadÚnico.

A distribuição seguirá até o dia 18 de fevereiro, das 8 às 11 horas, no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua Coronel Ovídio, 508.

Para saber se está na lista de beneficiários que receberão o Cartão do Programa Vale Gás Estadual, ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contato com os CRAS, que são os centros de referência de assistência social: CRAS Vila Cruzeiro- 3662-7808; CRAS Vila Lídia- 3662-2945 e CRAS Jardim Santa Luiza-3662-9717.

Fonte: Prefeitura de Batatais