Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora e Rádio 2 (16-02-22)

Crianças com AVC apresentam os mesmos sinais dos adultos, como alteração da fala, da coordenação, fraqueza em um dos lados do corpo e dor de cabeça. No Saúde e Bem Estar de hoje, o neurocirurgião pediátrico Ricardo Santos de Oliveira diz que em alguns casos é possível resolver o problema de forma definitiva.