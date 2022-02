Saiba tudo o que João Neto disse no vídeo:

“Oi, gente! Tudo bem com vocês? O assunto é um pouco sério. Todo final de ano costumo fazer todos os meus exames de rotina, um check up geral. E no final do ano, no dia 23 de dezembro, eu recebi um diagnóstico não muito legal. Eu estou com um câncer na tireoide. Vou começar meu tratamento agora lá no Hospital de Câncer de Barretos, vou precisar fazer uma cirurgia para a retirada da glândula e vou precisar ficar um tempo em repouso absoluto, mais quieto, sem poder falar. Vou ter que encarar, não vai ter outro jeito. Quis falar isso para vocês. Num primeiro momento, eu achei que ia ser um pouco invasivo, recebi o diagnóstico no finalzinho do ano, num momento de festa e alegria. Mas agora eu decidi compartilhar com todos vocês, primeiramente, porque é uma doença maldita, silenciosa, que não dá sinal nenhum, nunca senti absolutamente nada. Então fica o alerta para vocês se cuidarem, fazerem sempre os exames de rotina, porque é muito ruim você ser pego de surpresa assim em algo que não te mostra. Então eu quis compartilhar isso com todo mundo. Lógico, eu preciso das orações e do pensamento positivo de cada um de vocês e é isso. Estou num hospital que é referência no mundo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fica aqui o meu abraço e a minha gratidão a todo o meu público, a todos os meus fãs“.

Segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein, a causa do câncer de tireoide ainda não é bem compreendida, mas pode envolver uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Algumas pessoas não apresentam sintomas. Outras podem notar um caroço no pescoço. Os tratamentos, que geralmente são bem-sucedidos, incluem cirurgia, terapia hormonal, iodo radioativo, radioterapia e, em alguns casos, quimioterapia. Sempre consulte um médico de confiança para receber orientações adequadas.

Fonte: Quem Acontece