Após comunicar os fãs de que foi diagnosticado com câncer de tireoide, João Neto, dupla de Frederico, deu entrada no Hospital de Amor, conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, na última quarta-feira, 16/2, e passou por cirurgia para retirada do carcinoma na manhã desta quinta. Segundo a assessoria de imprensa do artista, ele passa bem e já está no quarto.